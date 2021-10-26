На дорозі Кременчук-Хорол зіткнулися легковик та вантажівка: 28-річного водія Opel ушпиталили

26 жовтня близько 16.30 на автодорозі Кременчук-Хорол (поблизу смт Семенівка Кременчуцького району) зіткнулися легковик Opel та вантажівка Scania з причепом. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавської області.
Після аварії 28-річного водія Opel з травмами госпіталізували до лікарні.
Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини та причини дорожньо-транспортної події.
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