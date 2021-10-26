На дорозі Кременчук-Хорол зіткнулися легковик та вантажівка: 28-річного водія Opel ушпиталили

Сьогодні, 19:12 Переглядів: 567

26 жовтня близько 16.30 на автодорозі Кременчук-Хорол (поблизу смт Семенівка Кременчуцького району) зіткнулися легковик Opel та вантажівка Scania з причепом. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавської області.

Після аварії 28-річного водія Opel з травмами госпіталізували до лікарні.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини та причини дорожньо-транспортної події.