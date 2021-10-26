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Кременчук, Коронавірус / Карантин

26 жовтня у Кременчуці померло 6 пацієнтів з COVID-19

Сьогодні, 20:13 Переглядів: 792

 

За добу захворіло 127 кременчужан

26 жовтня в місті зареєстрували сто двадцять сім нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли сімдесят три жінки віком від 20 до 85 років, п'ятдесят чоловіків віком від 21 до 83 років та чотири дитини віком від 1 до 16 років. Із вперше виявлених випадків захворювання сто п'ять пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, двадцять два – лікується в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується двісті тринадцять осіб.

Одужало три людини. На жаль, шість пацієнтів померли: три чоловіка віком від 57 до 86 років та три жінки віком від 72 до 75 років.

За час пандемії в Кременчуці зареєстрували 11754 хворих, одужало 9620, померло 330.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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