«Кременчук» всуху обіграв «Дніпро» й піднявся на другу сходинку

Сьогодні, 22:01 Переглядів: 76

Сьогодні, 26 жовтня, хокейний клуб «Кременчук» зустрівся із «Дніпром». Матч завершився із рахунком 7:0.

У першому періоді рахунок відкрили господарі - Дмитро Созонов вийшов віч-на-віч і закинув шайбу в порожній кут воріт. "Кременчук" подвоїв перевагу - гол оформив Тимур Гриценко. Нападник оформив дубль, закинувши третю шайбу команди. Під завісу першого періоду кременчужани реалізували більшість – Олександр Яковлєв оформив 4:0 на табло.

У другому періоді щуки не дозволяли містянам збільшити свою перевагу. «Кременчук» атакував ворота «Дніпра», але Сергій Писаренко відбивав кидки, але Антон Кошелєв закинув шайбу.

У третьому періоді Владислав Грицьких закинув у верхню дев'ятку – 6:0. Всеволод Толстушко реалізував штрафний кидок, збільшивши рахунок на табло. Матч завершився із рахунком 7:0.