На Полтавщині вантажівка КамАЗ врізалася у ЗІЛ: загинув 40-річний чоловік

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 260

ЗІЛ 135 був припаркований на узбіччі дороги для ремонту

26 жовтня близько 15.30 поблизу села Милорадове Великорублівської громади 32-річний водій вантажівки КамАЗ врізався у ЗІЛ 135, припаркований на узбіччі дороги для ремонту. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавської області.

40-річний чоловік, який проводив ремонтні роботи в ЗІЛі, від отриманих травм загинув. А 30-річний водій автомобіля ЗІЛ та його 40-річний пасажир направлені на обстеження до Котелевської ЦРЛ.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та співробітник слідчого управління ГУНП. Обставини з’ясовуються.

Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.