Хто завтра у Кременчуці залишиться без світла
Сьогодні, 16:34
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Причина – проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 27 жовтня. Причина полягає в проведенні планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 5.00 до 18.00 відключать електроенергію за адресами:
- кварт. 304,
- вул. Рокосовського,
- вул. Індустріальна,
- вул. Велико-Кохнівська,
- вул. Олеся Древаля,
- вул. Ціолковського,
- вул. Ковальова,
- вул. Нечуй-Левицького,
- вул. Мечнікова,
- вул. Нижньовартівська,
- вул. Марусі Чурай,
- вул. Козацька,
- вул. Рокосовського,
- вул. Джерельна,
- вул. Плєханова,
- вул. Спасопреображенська,
- вул. Солов'їна,
- пров. Делегатський,
- пров. Ровенський,
- пров. Гомельський,
- пров. Рокосовського,
- пров. Прибрежний,
- пров. Великокохнівський,
- пров. Ціолковського,
- пров. Індустріальний,
- пр. Індустріальний,
- туп. Сонячний,
- туп. Шостаковича.
З 6.00 до 19.00 відключать електроенергію за адресами:
- вул. Чкалова,
- пров. Сінний,
- пр. Приозерний,
- туп. Проточний.
З 6.00 до 18.00 відключать електроенергію за адресами:
- Дитячий садок №32,
- вул. Шевченка, 66/2,
- вул. Троїцька, 63/62, 65, 67, 69/15,
- вул. Шевченка, 64,
- вул. Горького, 17,
- вул. Ірінєєва, 4,6,8/19
- вул. Східна,
- вул. Труда.
З 8.00 до 17.00 відключать електроенергію за адресами:
- вул. Марка Вовчка,
- вул. Некрасова,
- вул. Бориса Чичибабіна,
- вул. Размислова,
- вул. Целіноградська,
- вул. Чайковського,
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Хортицька,
- вул. Аерофлотська,
- просп. Полтавський,
- пров. Некрасова,
- вул. Республіканська, 1-74,
- вул. Виноградна,
- вул. Художня,
- вул. Тупікова,
- вул. Єгорова,
- вул. Володимира Івасюка,
- вул. Насосна,
- вул. Франка,
- вул. Революціонерів,
- пров. Насосний,
- пров. Крюківський,
- пров. Ушинського,
- вул. Перемоги, 12-64,
- вул. Гоголя, 7-21,
- вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15,
- вул. Софіївська, 2/50, 4,
- вул. Троїцька, 5-18,
- вул. Богдана Хмельницького, 4-10,
- вул. 1905 року, 16/64,
- пров. Коцюбинського, 6-20,
- пров. Лісний
- вул. Художня,
- вул. Революціонерів,
- вул. Володимира Івасюка,
- пров. Мирний,
- пров. Докучаєва
- вул. Ярмаркова,
- вул. Кронштадська,
- вул. Деповська,
- вул. Військова,
- вул. Ново-Іванівська,
- вул. Басейна,
- вул. Миколи Кучми,
- вул. Силікатна,
- пров. Ново-Іванівський,
- пров. Столярний,
- пров. Тихий,
- пров. Силікатний,
- пров. Редутний.
З 6.00 до 19.00 відключать електроенергію за адресами:
- вул. Богдана Хмельницького,
- вул. Затонна,
- вул. Недогарська,
- пров. Річний,
- пров. Затонний,
- пров. Набережний,
- пров. Водний,
- пр. Річний,
- вул. Зинаїди Тулуб,
- вул. Паркова,
- вул. Андріївська,
- вул. Ново-Межева,
- пров. Фруктовий,
- пр. Парковий,
- вул. Кохнівська,
- вул. Карпенка-Карого,
- вул. Салганна,
- вул. Житлобудівна,
- пров. Межовий,
- аров. Бахмачський,
- пров. Кохнівський.
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