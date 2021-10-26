Хто завтра у Кременчуці залишиться без світла

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Сьогодні, 16:34 Переглядів: 430

 

Причина – проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 27 жовтня. Причина полягає в проведенні планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 5.00 до 18.00 відключать електроенергію за адресами:

  • кварт. 304,
  • вул. Рокосовського,
  • вул. Індустріальна,
  • вул. Велико-Кохнівська,
  • вул. Олеся Древаля,
  • вул. Ціолковського,
  • вул. Ковальова,
  • вул. Нечуй-Левицького,
  • вул. Мечнікова,
  • вул. Нижньовартівська,
  • вул. Марусі Чурай,
  • вул. Козацька,
  • вул. Рокосовського,
  • вул. Джерельна,
  • вул. Плєханова,
  • вул. Спасопреображенська,
  • вул. Солов'їна,
  • пров. Делегатський,
  • пров. Ровенський,
  • пров. Гомельський,
  • пров. Рокосовського,
  • пров. Прибрежний,
  • пров. Великокохнівський,
  • пров. Ціолковського,
  • пров. Індустріальний,
  • пр. Індустріальний,
  • туп. Сонячний,
  • туп. Шостаковича.

З 6.00 до 19.00 відключать електроенергію за адресами:

  • вул. Чкалова,
  • пров. Сінний,
  • пр. Приозерний,
  • туп. Проточний.

З 6.00 до 18.00 відключать електроенергію за адресами:

  • Дитячий садок №32,
  • вул. Шевченка, 66/2,
  • вул. Троїцька, 63/62, 65, 67, 69/15,
  • вул. Шевченка, 64,
  • вул. Горького, 17,
  • вул. Ірінєєва, 4,6,8/19
  • вул. Східна,
  • вул. Труда.

З 8.00 до 17.00 відключать електроенергію за адресами:

  • вул. Марка Вовчка,
  • вул. Некрасова,
  • вул. Бориса Чичибабіна,
  • вул. Размислова,
  • вул. Целіноградська,
  • вул. Чайковського,
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Хортицька,
  • вул. Аерофлотська,
  • просп. Полтавський,
  • пров. Некрасова,
  • вул. Республіканська, 1-74,
  • вул. Виноградна,
  • вул. Художня,
  • вул. Тупікова,
  • вул. Єгорова,
  • вул. Володимира Івасюка,
  • вул. Насосна,
  • вул. Франка,
  • вул. Революціонерів,
  • пров. Насосний,
  • пров. Крюківський,
  • пров. Ушинського,
  • вул. Перемоги, 12-64,
  • вул. Гоголя, 7-21,
  • вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15,
  • вул. Софіївська, 2/50, 4,
  • вул. Троїцька, 5-18,
  • вул. Богдана Хмельницького, 4-10,
  • вул. 1905 року, 16/64,
  • пров. Коцюбинського, 6-20,
  • пров. Лісний
  • вул. Художня,
  • вул. Революціонерів,
  • вул. Володимира Івасюка,
  • пров. Мирний,
  • пров. Докучаєва
  • вул. Ярмаркова,
  • вул. Кронштадська,
  • вул. Деповська,
  • вул. Військова,
  • вул. Ново-Іванівська,
  • вул. Басейна,
  • вул. Миколи Кучми,
  • вул. Силікатна,
  • пров. Ново-Іванівський,
  • пров. Столярний,
  • пров. Тихий,
  • пров. Силікатний,
  • пров. Редутний.

З 6.00 до 19.00 відключать електроенергію за адресами:

  • вул. Богдана Хмельницького,
  • вул. Затонна,
  • вул. Недогарська,
  • пров. Річний,
  • пров. Затонний,
  • пров. Набережний,
  • пров. Водний,
  • пр. Річний,
  • вул. Зинаїди Тулуб,
  • вул. Паркова,
  • вул. Андріївська,
  • вул. Ново-Межева,
  • пров. Фруктовий,
  • пр. Парковий,
  • вул. Кохнівська,
  • вул. Карпенка-Карого,
  • вул. Салганна,
  • вул. Житлобудівна,
  • пров. Межовий,
  • аров. Бахмачський,
  • пров. Кохнівський.
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії світло Полтаваобленерго
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