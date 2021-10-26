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У військовому містечку Лубен впав пам'ятник Чапаєву

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 408

 

Про це повідомляють місцеві мешканці

Вночі у військовому містечку Лубен впав пам'ятник Чапаєву. Про це повідомляють на інстарам-сторінці Лубен lubnygram.

За інформацією місцевих мешканців, причетних затримали.

Доповнено 

В ніч на 26 жовтня невідомі на Полтавщині зруйнували пам’ятні знаки радянської доби у Лохвиці та Лубнах, зокрема у Лубнах знесли пам’ятник червоноармійцю Василю Чапаєву.

Інформація про руйнування пам’ятників, які й так мали бути знесені в межах декомунізації, надійшла до місцевої поліції. Правоохоронці наразі уточнюють, що сталося.

У Лубнах пам’ятник Василю Чапаєву мали прибрати, натомість у 2015 році місто його перейменувало на "пам’ятник Чапаєвської дивізії" й не стало зносити.

Крім того, у Лохвиці цієї ж ночі ліквідували "пам’ятник комсомольцям".

 

Водночас у селі Хорол (Полтавська область) на бюсті радянського генерала Івана Третяка, відповідального за збиття пасажирського "Боїнга" у 1983 році, написали слово "вбивця".

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: lubnygram
Теги: декомунізація памятник
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