Головний тренер «Кременя» Ігор Столовицький покинув команду

Сьогодні, 21:27 Переглядів: 346

Серія невдалих результатів футбольного клубу Кремінь потягнула за собою звільнення головного тренера команди Ігоря Столовицького. Достроково контракт розірвали за обопільною згодою сторін.

Хто зараз очолює команду - у клубі не повідомляють.