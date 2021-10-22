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Головний тренер «Кременя» Ігор Столовицький покинув команду

Сьогодні, 21:27 Переглядів: 346

 Команда залишилася без тренера

Серія невдалих результатів футбольного клубу Кремінь потягнула за собою звільнення головного тренера команди Ігоря Столовицького. Достроково контракт розірвали за обопільною згодою сторін. 

Хто зараз очолює команду - у клубі не повідомляють. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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