Головний тренер «Кременя» Ігор Столовицький покинув команду

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Команда залишилася без тренера
Серія невдалих результатів футбольного клубу Кремінь потягнула за собою звільнення головного тренера команди Ігоря Столовицького. Достроково контракт розірвали за обопільною згодою сторін.
Хто зараз очолює команду - у клубі не повідомляють.