Галата двічі дарував надію «Кременю»: «синьо-біла» дружина поступилася «хрестоносцям»

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Сьогодні, 22 жовтня, футболісти «Кременя» помірялися силами з «Волинню». Підопічні Ігоря Столовицького у важкому протистоянні програли «хрестоносцям».

Напередодні гри «Кремінь» підсилився 23-річним центральним захисником Анатолієм Ульяновим. Орендна угода укладена до завершення чемпіонату. Останній клуб Анатолія - друголіговий «Миколаїв».

«Волинь» - «Кремінь» - 3:2

Голи: Хагназарі 24, Рябов 34 - Єрмолов 13 (аг), Галата 16, 62

«Волинь»: Неділько, Чернов, Войтіховський, Сасовський, Цюпа, Кучеренко, Рябов (Чепелюк 82), Ляшенко (С.Кристін 90), Климець, Хагназарі (Миронюк 90+3), Кобзар (Богомаз 85). Запасні: Коркодим, Кринський, Сад, Мороз, Квасов. Головный тренер: Альберт Шахов

«Кремінь»: Єрмолов, В.Сидоренко Головко, Орел, Бєлоусов, Ульянов (Мурашов 58), Сейтхалілов (Навроцький 84), Авер’янов (Бичков 75), Бойко, Галоян (Кошман 33), Галата. Запасні: Мирний, Курелєх, Білоус. Головний тренер: Ігор Столовицький

Попередження: Рябов 73 - Галоян 31, Кошман 37

«Кремінь» 7 матчів не знає смаку перемог й залишається у зоні прямого вильоту. 31 жовтня о 15.30 «Кремінь» зіграє на виїзді з «ВПК-Агро».