Хто з кременчужан залишиться без світла 23 жовтня: адреси

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 413

«Полтаваобленерго» попереджає, що 23 жовтня в Кременчуці триватимуть тимчасові відключення електроенергії. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 6.00 до 18.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

вул. Марка Вовчка;

вул. Некрасова;

вул. Размислова;

вул. Чайковського;

вул. Андрія Ізюмова;

пров. Андрія Ізюмова.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами: