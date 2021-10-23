Шахраї зробили реберендінг: тепер пропонують гроші нібито від «Нової пошти»

Днями багато хто з кременчужан отримав від друзів посилання на ніби-то розіграш від компанії «Нова пошта». Після переходу за посиланням довірливі користувачі смартфонів можуть не лише втратити свої персональні дані та паролі, а й наразити на небезпеку інших!

Схема, яку використовують злодії, аналогічна тій, яку застосувалимісяць тому: шахраї просто змінили назву бренду.

Кременчужан закликають бути пильними і не допомагати шахраям отримати персональні дані інших!

офіційний коментар щодо цього «розіграшу» виклала й пресслужба поштового оператора на своєму сайті.

«Не переходьте за посиланням, це шахраї! - йдеться у повідомленні, - Зверніть увагу, що на мобільних пристроях під картинкою розіграшу прописано шахраями адреса сайту Нової пошти, але це не справжня адреса, а назва сторінки фейкового сайту. І якщо ви перейдете за посиланням, то побачите справжню адресу сайту. Ми припускаємо, що коли користувач переходить за посиланням, на сайті зловмисників йде аналіз операційної системи мобільного пристрою, після чого йде зараження вірусом смартфону. Далі вірус розповсюджується шляхом відправки повідомлень всім контактам жертви зловмисника».

Працівники «Нової пошти» просять дотримуватися правил безпечного користування в месенджерах:

• Не відкривати повідомлень від незнайомців. Одразу видаляти їх та блокувати незнайомого користувача.

• Не переходити за посиланнями та не завантажувати файли від незнайомців. Вони можуть містити віруси або шкідливі програми.

• Якщо ж ви все ж перейшли за посиланням, оновити паролі від всіх облікових записів: пошти, сайтів, додатків, щоб їх не змогли зламати шахраї.