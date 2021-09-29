Обережно, нове шахрайство: кременчужанам пропонують гроші нібито від мережі «Єва»

В Кременчуці набирає обертів нове шахрайство. Злодії діють ніби-то від імені відомої мережі магазинів «Єва»: вони пропонують пройти невеличке опитування (вік, стать, улюблені месенджери), а потім вгадати, де ж схований грошовий подарунок. Нам, приміром «пощастило» виграти 2 000 гривень. Щоб їх отримати, мусили відправити посилання на «акцію» 20 друзям або запостити його у 5 групах та надати шахраям свою адресу.
Перш ніж вдаватися до таких рішучих кроків, ми зв'язалися з колцентром мережі «Єва».
Звісно, ми не стали вводити в оману друзів заради фейкового призу - і вам не радимо!
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