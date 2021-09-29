Обережно, нове шахрайство: кременчужанам пропонують гроші нібито від мережі «Єва»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 411

В Кременчуці набирає обертів нове шахрайство. Злодії діють ніби-то від імені відомої мережі магазинів «‎Єва»: вони пропонують пройти невеличке опитування (вік, стать, улюблені месенджери), а потім вгадати, де ж схований грошовий подарунок. Нам, приміром «‎пощастило» виграти 2 000 гривень. Щоб їх отримати, мусили відправити посилання на «‎акцію» 20 друзям або запостити його у 5 групах та надати шахраям свою адресу.

Перш ніж вдаватися до таких рішучих кроків, ми зв'язалися з колцентром мережі «‎Єва».

- Ми ніяких подібних акцій не проводимо, - відповів оператор, - Будь ласка, не надавайте шахраям особисті дані, не проходьте за посиланнями та не встановлюйте ніяких додатків.

Звісно, ми не стали вводити в оману друзів заради фейкового призу - і вам не радимо!