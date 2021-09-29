Внутренний критик, что это и как работать?

Они все повлияли на нашу картину мира вложив свои интроекты, сменили нашу природу, наши естественные проявления. Где то приструнив спонтанность и любовь к свободе. Где то что бы мы были такими, какими они нас хотели видеть.

Мы все знаем, что в своё время, порицания и наказани называлось воспитание.

Порою оно осуществлялось с применением, как психического/эмоционального, так и физического насилия. Поднимите руку кого ремнём или лозиной гоняли?

Но если физическое «воспитание» осязаемо, то психологическое воздействие не заметно. Давайте сегодня познакомились с психическим насилием:

• Запрет на какие-ты то ни было чувства ("маму можно только любить", "не плачь, ты же мальчик", "не злись, ты же девочка");

• Шантаж и угроза ("если ты не будешь делать так, как я говорю, не получишь то-то и то-то"); • Критика, оскорбления ("все ты делаешь не так, руки из жопы")

• Игнорирование (отсутствие любой реакции на ребёнка);

• Давление ожиданиями, отсутствие похвалы, требования лучших результатов;

• Сравнение ("посмотри как Петя хорошо кушает, не то, что ты");

• Вешание на ребёнка своих проблем ("дружеские" отношения, рассказывание о своих сложностях в отношениях, на работе...);

• Лишение границ/подчинение своей воле (запрет на "нет", на ощущения себя отдельным человеком, требования все рассказывать маме); (Можете продолжить список)

Возможно,вы скажете, что в большинстве случаев, это было неосознанно. Что так родитель проявлял любовь.

Но все это даёт свои последствия, отсюда чувство «я этого недостоин». Это и взращивает того самого критика внутри нас. Образ взрослого внутреннего насильника, который на протяжении всей нашей жизни делает с нами тоже самое, что делали эти взрослые.

И если мы не видим этого внутреннего садиста, который теперь внутри ментально продолжает терзать и мучить нас самих, мы будем постоянно испытывать угнетенность, упадок энергии и сил, отсутствие мотивации, постоянные неудачи, как бы получая подтверждение тому, что мы и правда никчёмны.

Что с этим делать?

Предлагаю вам встретиться с ним лицом к лицу.

1. Шаг первый. Представьте себе фигуру внутренного критика во всех деталях. Как он выглядит, какого пола, как он одет, есть ли у него что-то в руках. Посмотрите на него внимательно, рассматривая каждую деталь. Как вы себя чувствуете, находясь в его обществе?

2. Послушайте, а что он говорит вам?

Что он обычно делает с вами? Запишите эти фразы-убеждения на отдельные листки бумаги.

3. Попробуйте возвращать ему «нет я не такой».

Можете тренироваться в месте, где у вас есть возможность стать достаточно громкими. Представьте себе его/Ее фигуру, как он/она стоит напротив, напустив на себя важный вид.

Все, что ваш внутренний садист вам говорит-это неправда.

4. Напишите, что хорошего и что плохого приносит вам этот внутренний критик. За что вы могли бы его поблагодарить?

Всего это простое упражнение поможет вам различать эту разрушающую в вас энергию, давая себе разрешение проявлять себя в этом мире так, как вам хочется.