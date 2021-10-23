Застосунок «Вдома», який необхідно встановлювати при в'їзді вУкраїну, працюватиме по-новому

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 693

Необхідності проходити контроль на основі даних геолокації та розпізнавання обличчя більше не буде

Відтепер при перетині державного кордону України невакцинованим людям потрібно буде встановити застосунок «Вдома». Але, за інформацією Мінцифри, застосунок змінить свій функціонал.

Встановлювати його потрібно буде на 72 години, до моменту, поки людина зробить ПЛР-тест чи тест на антиген. Необхідності проходити контроль на основі даних геолокації та розпізнавання обличчя більше не буде. Відповідні зміни ухвалив Уряд.

Для реєстрації у застосунку «Вдома» потрібно буде вказати такі дані:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

серія та/або номер паспорта;

місце самоізоляції;

номер телефону.

Після цього упродовж 72 годин людина має зробити ПЛР чи антиген тест. У застосунок має підтягнутися негативний результат. Тест обов’язково має бути зроблений у лабораторії, що верифікована МОЗ. Після цього застосунок можна видалити. У випадку позитивного результату потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю.

Якщо ж людина з будь-яких причин не зробила тест після перетину кордону, через 72 години застосунок деактивується, а інформація автоматично передається до правоохоронних органів. Вони вибірково перевірятимуть перебуванням у місці самоізоляції.

Якщо ж людина не захоче встановлювати застосунок, то громадянам України доведеться пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в’їзді на територію України.



