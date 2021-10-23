Було селищем міського типу, а стане селищем: Котельва змінила категорію

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Депутати Полтавської облради на сесії підтримали рішення Котелевської селищної ради та Полтавської районної ради про зміну категорії населеного пункту селища міського типу Котельва на селище Котельва.

Категорію населеного пункту Котельва Полтавського району замінили з «селища міського типу» на «селище».

Також рішення мають надіслати на адресу Верховної Ради України для опублікування в установленому порядку.

Статус селища міського типу Котельва набула 12 жовтня 1971 року відповідно до рішення виконкому Полтавської облради «Про віднесення селища Котельва Котелевського району до категорії селищ міського типу».

Положенням про порядок вирішення питань адміністративно територіального устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії

Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року № 1654-Х визначено, що до категорії селищ міського типу може бути віднесено населені пункти, розташовані при промислових підприємствах, будовах, залізничних вузлах, гідротехнічних спорудах, підприємствах по виробництву і переробці сільськогосподарської продукції, а також населені пункти, на території яких розташовані вищі та середні спеціальні навчальні заклади, науково-дослідні установи, санаторії та інші стаціонарні лікувальні та оздоровчі заклади, які

мають державний житловий фонд, з кількістю населення понад 2 000 осіб, з яких не менш як дві третини становлять робітники, службовці та члени їх сімей.

Більшість з наведених характеристик для селища міського типу Котельва непритаманні. Котельва є населеним пунктом, в якому переважає сільськогосподарське виробництво, переважна частина населення якого зайнята в ньому.