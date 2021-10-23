Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Кременчук, Освіта, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Студенти теж підуть на дистанційку: рекомендації МОН (додано)

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 821

 

Деякі вищі навчальні заклади Полтавщини вже оголосили про перехід на дистанційну форму навчання

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації з COVID-19 Міністерство освіти та науки рекомендує запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада усім закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління. Про таке повідомив на своєму Telegram-каналі міністр оствіти та науки україни Сергій Шкарлет.

На виконання рекомендацій МОН Полтавський державний аграрний університет вже оголосив про перехід на дистанційну форму навчання з 25 жовтня до 15 листопада. За інформацією профспілки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського також прийняв відповідне рішення.

Щодо навчання в школах з наступного тижня, його рекомендують організувати з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.

У Кременчуці після канікул школярі 4 тижні навчатимуться дистанційно

- Закликаю всіх освітян, здобувачів освіти та їхніх батьків ставитись до ситуації з поширенням COVID-19 вкрай відповідально. Вакцинуватися, тобто захистити себе від високих ризиків захворювання, сьогодні може кожен!

Кожен педагог може бути прикладом для своїх колег і рідних, які ще зволікають з цим рішенням, - звернувся до українців пан Шкарлет.

Додано:

Як повідомила ТЪ директорка Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії (колишній педколедж) Леся Крупіна, коледж на тиждень переходить на онлайн-навчання. А ліцей «Політ» до 29 жовтня буде на канікулах.

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: дистанційне навчання ВНЗ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх