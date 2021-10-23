Студенти теж підуть на дистанційку: рекомендації МОН (додано)

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 821

Деякі вищі навчальні заклади Полтавщини вже оголосили про перехід на дистанційну форму навчання

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації з COVID-19 Міністерство освіти та науки рекомендує запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада усім закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління. Про таке повідомив на своєму Telegram-каналі міністр оствіти та науки україни Сергій Шкарлет.

На виконання рекомендацій МОН Полтавський державний аграрний університет вже оголосив про перехід на дистанційну форму навчання з 25 жовтня до 15 листопада. За інформацією профспілки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського також прийняв відповідне рішення.

Щодо навчання в школах з наступного тижня, його рекомендують організувати з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.

- Закликаю всіх освітян, здобувачів освіти та їхніх батьків ставитись до ситуації з поширенням COVID-19 вкрай відповідально. Вакцинуватися, тобто захистити себе від високих ризиків захворювання, сьогодні може кожен! Кожен педагог може бути прикладом для своїх колег і рідних, які ще зволікають з цим рішенням, - звернувся до українців пан Шкарлет.

Додано:

Як повідомила ТЪ директорка Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії (колишній педколедж) Леся Крупіна, коледж на тиждень переходить на онлайн-навчання. А ліцей «Політ» до 29 жовтня буде на канікулах.