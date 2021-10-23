Протягом доби 22 жовтня COVID-19 підтвердили у 162 мешканців Кременчука

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 573

В місті 22 жовтня зареєстрували 162 нові випадки захворювання на COVID-19.

Захворіли 93 жінки віком від 19 до 89 років, 65 чоловіків віком від 19 до 82 років та 4 дитини від 13 до 18 років.

Із вперше виявлених випадків захворювання 153 перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 9 лікується в інфекційних шпиталях.

На даний момент в інфекційних шпиталях перебуває 201 пацієнт, 18 кременчужан одужало протягом доби.

На жаль, один чоловік 80 років та три жінки: 70 років, 71 рік і 76 років померли внаслідок тяжкого перебігу хвороби.