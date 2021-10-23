Кременчуцькі шахісти змагалися на відкритій першості зі швидких шахів

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16 жовтня у приміщенні спортивного комплексу Нафтохімік відбулась Відкрита Першість СК Нафтохімік з швидких шахів. Як розповів тренер Андрій Зозуляк, змагання відбулися серед 3 та 4 розрядів та початківців. Участь взяли 29 учасників: з КМЦПО "Лідер", Каїсси та СК "Нафтохімік".

Результати змагань:

1 місце Бесчасний Денис - 6.5 очок з 7 турів

2 місце Сьоміна Марина - 6, та додатково кращий результат серед дівчат

3 місце Риндін Андрій - 5

Серед 4 розрядників:

- 1 місце Бондаренко Поліна, та додатково 2 місце серед дівчат

- 2 місце Задорожний Арсеній - 4.5

- 3 місце Ходаковський Михайло - 4

- 3 місце серед дівчат Шуліка Поліна - 4

Серед початківців: