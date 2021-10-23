Кременчуцькі шахісти змагалися на відкритій першості зі швидких шахів

16 жовтня у приміщенні спортивного комплексу Нафтохімік відбулась Відкрита Першість СК Нафтохімік з швидких шахів. Як розповів тренер Андрій Зозуляк, змагання відбулися серед 3 та 4 розрядів та початківців. Участь взяли 29 учасників: з КМЦПО "Лідер", Каїсси та СК "Нафтохімік".
Результати змагань:
Серед 4 розрядників:
- 1 місце Бондаренко Поліна, та додатково 2 місце серед дівчат
- 2 місце Задорожний Арсеній - 4.5
- 3 місце Ходаковський Михайло - 4
- 3 місце серед дівчат Шуліка Поліна - 4
Серед початківців: