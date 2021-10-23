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Кременчуцькі шахісти змагалися на відкритій першості зі швидких шахів

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 253

 

Вітаємо юних спортсменів

16 жовтня у приміщенні спортивного комплексу Нафтохімік відбулась Відкрита Першість СК Нафтохімік з швидких шахів. Як розповів тренер Андрій Зозуляк, змагання відбулися серед 3 та 4 розрядів та початківців. Участь взяли 29 учасників: з КМЦПО "Лідер", Каїсси та СК "Нафтохімік".

Результати змагань: 

  • 1 місце Бесчасний Денис - 6.5 очок з 7 турів
  • 2 місце Сьоміна Марина - 6, та додатково кращий результат серед дівчат
  • 3 місце Риндін Андрій - 5

Серед 4 розрядників:

- 1 місце Бондаренко Поліна, та додатково 2 місце серед дівчат

- 2 місце Задорожний Арсеній - 4.5
- 3 місце Ходаковський Михайло - 4
- 3 місце серед дівчат Шуліка Поліна - 4
Серед початківців:

  • 1 місце Баграмян Тимур - 4
  • 2 місце Сакін Герман - 4
  • 3 місце Бабіченко Назар - 3
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Андрій Зазуляк
Теги: шахи
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