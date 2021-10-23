Запуск опалення у Кременчуці: йде п’ята доба, частина центру все ще без тепла. А у вас тепло?

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 874

Станом на 10 ранку 23 жовтня із теплом 85% будинків з централізованим опаленням (937 будинків із 1098), ще решта досі мерзне.

Запуск опалення у цифрах виглядає так:

«Житлорембудсервіс» - 540 (93%) із 582

«Будсервіс» (попередня назва «Місто для людей») - 258 (89%) із 289

«Перспектива» - 11 (69%) із 16

ОСББ - 126 (61%) із 205

Відомчі буд. - 2 із 6.

Оголосивши про початок опалювального сезону 19 жовтня, міський голова Віталій Малецький обіцяв, що на запуск опалення піде три дні. Зараз йде п’ята доба – 15% житлових будинків все ще у холоді. Про причини цього ми запитали у віцемера з комунальних питань Івана Москалика. За його інформацією, проблеми із запуском опалення – у центрі, де стан мереж найгірший. Без тепла близько 50 будинків, більша частина – в зоні відповідальності компанії «Будсервіс».

- Питання в тому, що Кременчуцька ТЕЦ ще не завершила роботи на перехресті вулиць Шевченка та Троїцької. Вони планують завершити роботи сьогодні. У КремТЕЦ на сьогодні ще порив на вулиці Гоголя (у районі прохідної льотного коледжу) і порив у КП «Теплоенерго» на перехресті вулиць Театральної та Гагаріна. Плануємо за день-два завершити роботи. Питання в тому, що всі ці пориви у центральній частині Кременчука, де найгірший стан комунікацій, - каже Іван Москалик.

За магістральні мережі у центрі відповідає КремТЕЦ, за квартальні – КП «Теплоенерго». Іван Москалик зауважує, що найбільші пориви саме на магістральних мережах. Квартальні, за його словами, підготовлені ліпше. Він також зауважує, що майже півроку тепломережі стояли порожніми (без теплоносія) – а це спричиняє корозію.

Іван Москалик запевнив, що всі будинки технічно готові до пуску теплоносія. Проблеми із запуском виникли лише в центрі, в інших мікрорайонах уже тепло, проте в ОСББ та відрмчому житлі не поспішають відкривати засувки.