Запуск опалення у Кременчуці: йде п’ята доба, частина центру все ще без тепла. А у вас тепло?

Станом на 10 ранку 23 жовтня із теплом 85% будинків з централізованим опаленням (937 будинків із 1098), ще решта досі мерзне.
Запуск опалення у цифрах виглядає так:
Оголосивши про початок опалювального сезону 19 жовтня, міський голова Віталій Малецький обіцяв, що на запуск опалення піде три дні. Зараз йде п’ята доба – 15% житлових будинків все ще у холоді. Про причини цього ми запитали у віцемера з комунальних питань Івана Москалика. За його інформацією, проблеми із запуском опалення – у центрі, де стан мереж найгірший. Без тепла близько 50 будинків, більша частина – в зоні відповідальності компанії «Будсервіс».
За магістральні мережі у центрі відповідає КремТЕЦ, за квартальні – КП «Теплоенерго». Іван Москалик зауважує, що найбільші пориви саме на магістральних мережах. Квартальні, за його словами, підготовлені ліпше. Він також зауважує, що майже півроку тепломережі стояли порожніми (без теплоносія) – а це спричиняє корозію.
Іван Москалик запевнив, що всі будинки технічно готові до пуску теплоносія. Проблеми із запуском виникли лише в центрі, в інших мікрорайонах уже тепло, проте в ОСББ та відрмчому житлі не поспішають відкривати засувки.