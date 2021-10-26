З 8 листопада почнуть відстороняти від роботи за відмову від вакцинації

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 292 Коментарів: 4

Стосується це лише представників тих професій, для яких щеплення є обов'язковим. Зараз до таких відносять освітян та чиновників

Кабінет міністрів прийняв рішення, що з 8 листопада набуває чинності порядок відсторонення від роботи невакцинованих співробітників установ, підприємств і організацій, які обов’язково повинні бути щеплені від COVID-19. Про це повідомляє видання «Факти».

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій повинні забезпечити відсторонення від роботи тих співробітників, які мусять бути вакцинованими від COVID-19, але відмовляються від щеплень. Звісно, це не стосується людей, що мають абсолютні протипоказання, підтверджені медичним висновком.

Відсторонити працівників можна тільки згідно з наказом або розпорядженням керівника державного органу або підприємства, установи, організації з обов’язковим ознайомленням осіб, яких відсторонюють від роботи. Термін відсторонення встановлюється до усунення причин, які його зумовили - тобто до моменту, коли людина зробить щеплення.