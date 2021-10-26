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З 8 листопада почнуть відстороняти від роботи за відмову від вакцинації

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 292 Коментарів: 4

 

Стосується це лише представників тих професій, для яких щеплення є обов'язковим. Зараз до таких відносять освітян та чиновників

Кабінет міністрів прийняв рішення, що з 8 листопада набуває чинності порядок відсторонення від роботи невакцинованих співробітників установ, підприємств і організацій, які обов’язково повинні бути щеплені від COVID-19. Про це повідомляє видання «Факти».

Не лише чиновники та освітяни: для кого ще вакцинація стане обов'язковою найближчим часом

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій повинні забезпечити відсторонення від роботи тих співробітників, які мусять бути вакцинованими від COVID-19, але відмовляються від щеплень. Звісно, це не стосується людей, що мають абсолютні протипоказання, підтверджені медичним висновком.

Відсторонити працівників можна тільки згідно з наказом або розпорядженням керівника державного органу або підприємства, установи, організації з обов’язковим ознайомленням осіб, яких відсторонюють від роботи. Термін відсторонення встановлюється до усунення причин, які його зумовили - тобто до моменту, коли людина зробить щеплення.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: освітяни чиновники Кабмін вакцинація
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Коментарі: 4

662
shtai:
Сьогодні, 10:21

Але ж при цьому сплачується заробітна плата? Що про це написано в трудовому законодавстві?


3 3
276
LYuSIYa:
Сьогодні, 10:26

Зараз в тренд вийде скуповування потрібних діагнозів з протипоказаннями для вакцинації. 😂🤣


6 0
129
Lisbon:
Сьогодні, 11:00

Цитата: LYuSIYa

Зараз в тренд вийде скуповування потрібних діагнозів з протипоказаннями для вакцинації. 😂🤣

Пропоную продавати в пакеті для охочих 3 справки( сертифікати):

1 Про вакцинацію(або потрібний діагоноз з протипоказанням для вакцинації)

2. Від реаніматолога - що здоровий.

3.Від паталогоанатома - що живий.

 


1 5
137
DarkFolko:
Сьогодні, 11:15

Цитата: shtai

Але ж при цьому сплачується заробітна плата? Що про це написано в трудовому законодавстві?

відсторонення без збереження заробітньої платні але із збереженням робочого місця


3 0

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