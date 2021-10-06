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Освіта, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

У МОЗ пропонують відсторонювати від роботи невакцинованих педагогів

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 638

 

Але місце за освітянами зберігатиметься

Якщо освітяни, які підлягають обов’язковій вакцинації, не зроблять її, їх будуть відсторонювати від роботи без збереження заробітної плати.

Про це під час брифінгу в ефірі каналу «Еспресо» повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Освіта.ua. Проте таку людину не звільнятимуть із роботи.

- Ми не говоримо про звільнення, ми говоримо про те, що коли обов’язково відстороняються від роботи без збереження заробітної плати, це ключове – відсторонення без збереження. Але місце роботи зберігається за людиною. Ми говоримо про те, що відстороняти на період дії карантину: скільки буде тривати карантин, стільки людина не може працювати на цій посаді, якщо вона не вакцинується проти коронавірусної хвороби, – сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ планує затвердити перелік професій, для яких щеплення від COVID-19 будуть обов'язковими. У цей перелік входять і педагоги, які працюють в таких закладах освіти:

  • дошкільної освіти;
  • загальної середньої;
  • професійної (професійно-технічної);
  • фахової передвищої;
  • вищої;
  • післядипломної;
  • позашкільних закладах освіти;
  • закладах спеціалізованої освіти.

Якщо відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я затвердять, педпрацівники повинні будуть зробити щеплення, щоб продовжувати працювати далі.

Станом на початок цього тижня на Полтавщині однією чи двома дозами вакцини прищепили 85% освітян, із них пройшли повний курс вакцинації 62,8%.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: nus.org.ua
Теги: педагоги вакцинация МОЗ
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