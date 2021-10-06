У МОЗ пропонують відсторонювати від роботи невакцинованих педагогів

Якщо освітяни, які підлягають обов’язковій вакцинації, не зроблять її, їх будуть відсторонювати від роботи без збереження заробітної плати.
Про це під час брифінгу в ефірі каналу «Еспресо» повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Освіта.ua. Проте таку людину не звільнятимуть із роботи.
Нагадаємо, МОЗ планує затвердити перелік професій, для яких щеплення від COVID-19 будуть обов'язковими. У цей перелік входять і педагоги, які працюють в таких закладах освіти:
Якщо відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я затвердять, педпрацівники повинні будуть зробити щеплення, щоб продовжувати працювати далі.
Станом на початок цього тижня на Полтавщині однією чи двома дозами вакцини прищепили 85% освітян, із них пройшли повний курс вакцинації 62,8%.
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