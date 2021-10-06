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Надзвичайні новини

Пенсіонерки бояться виходити на вулицю, через різанину на Молодіжному

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 2 230 Коментарів: 1

 

«‎Надзвичайні новини» зняли сюжет про «кременчуцького різника»

Калюжа крові на тротуарі, а від неї тягнуться криваві сліди через дорогу на інший бік вулиці. Від побаченого лячно може стати навіть людям з надзвичайно міцними нервами. У Кременчуці на Полтавщині двоє чоловіків стали жертвами жорстокого різника.

На Молодіжному підрізали двох чоловіків

Вони зустріли незнайомця пізно ввечері на тротуарі. Що стало причиною раптового конфлікту – невідомо, але фінал дуже сумний. Один з чоловіків помер на місці. Інший, стікаючи кров’ю, бігав вулицею і шукав порятунку. А їхній кривдник щез і його досі не можуть знайти, хоч поліція і знає, хто він.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: надзвичайні новини вбивство ножове поранення
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Коментарі: 1

232
DNIWE:
Сьогодні, 10:44

правоохранителям некогда, там "холостячка"


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