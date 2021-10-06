Пенсіонерки бояться виходити на вулицю, через різанину на Молодіжному

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 2 230 Коментарів: 1

Калюжа крові на тротуарі, а від неї тягнуться криваві сліди через дорогу на інший бік вулиці. Від побаченого лячно може стати навіть людям з надзвичайно міцними нервами. У Кременчуці на Полтавщині двоє чоловіків стали жертвами жорстокого різника.

Вони зустріли незнайомця пізно ввечері на тротуарі. Що стало причиною раптового конфлікту – невідомо, але фінал дуже сумний. Один з чоловіків помер на місці. Інший, стікаючи кров’ю, бігав вулицею і шукав порятунку. А їхній кривдник щез і його досі не можуть знайти, хоч поліція і знає, хто він.