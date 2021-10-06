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У Кременчуці «швидка» потрапила в ДТП (доповнено, уточнено)

Сьогодні, 09:38 Переглядів: 2 660 Коментарів: 5

  

Ніхто не постраждав

Зранку на перехресті вулиць Хорольської та Гранітної сталася ДТП - «швидка» в'їхала в бік BMW.

Як повідомляють у пресслужбі патрульної поліції, попередньо водій BMW не поступився дорогою «швидкій», яка їхала із включеною сиреною.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

Доповнено:

З'ясувавши всі обставини, патрульні дійшли висновку, що водій екстреної медичної допомоги виїхав на регульоване перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора та не надав перевагу у русі BMW, що рухалось на зелений сигнал.

 

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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Коментарі: 5

1 298
hunter:
Сьогодні, 10:19

Ну скорая наверное ехала на красный,ну как так, закрытый перекресток?Водитель едет 50км на светофоре еще 10-20сек  зеленого света,то есть хватит времени проехать перекресток.А тут бац скорая.

 

Формулировка "не поступився дорогою «швидкій»" тут спорная,одно дело ехал впереди и не пропустил,другое дело перекресток.



Я никого не обвиняю и не выгораживаю. Просто очень не удобных перекресток.И водитель скорой не летел а выезжал видать осторожно,удар не сильный,значит предполагал что там может быть авто.


12 0
187
GAndy:
Сьогодні, 11:14

Скорая не доехала к пациенту, к которому ехала с мигалкой. Что с ним, не знаем. Давайте пожалеем водителя бмв.


5 19
226
Saidis:
Сьогодні, 12:23

Цитата: GAndy

Скорая не доехала к пациенту, к которому ехала с мигалкой. Что с ним, не знаем. Давайте пожалеем водителя бмв.

 вот именно. если со сигналкой, то как бы там и притормозить можно было и глазками оценить ситуацию на дороге, а не любовно всматриваться в зеленый свет. Кто его знает, как здесь и кто что думал. Но неоднократно видела на переходе на Сталинграда ситуацию - загорелся пешеходам зеленый и они поперлись как козы не смотря на то что на них несется истошно сигналящая Скорая помощь. 


10 1
900
inattentive:
Сьогодні, 12:25

Так были включены маячки или нет ? 

 

 


3 0
511
ankrem:
Сьогодні, 13:57

Цитата: Saidis

 вот именно. если со сигналкой, то как бы там и притормозить можно было и глазками оценить ситуацию на дороге, а не любовно всматриваться в зеленый свет. Кто его знает, как здесь и кто что думал. Но неоднократно видела на переходе на Сталинграда ситуацию - загорелся пешеходам зеленый и они поперлись как козы не смотря на то что на них несется истошно сигналящая Скорая помощь. 

 

Пешики никогда на скорую не реагируют.


5 1

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