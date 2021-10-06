У Кременчуці «швидка» потрапила в ДТП (доповнено, уточнено)

Сьогодні, 09:38 Переглядів: 2 660 Коментарів: 5

Зранку на перехресті вулиць Хорольської та Гранітної сталася ДТП - «швидка» в'їхала в бік BMW.

Як повідомляють у пресслужбі патрульної поліції, попередньо водій BMW не поступився дорогою «швидкій», яка їхала із включеною сиреною.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

Доповнено:

З'ясувавши всі обставини, патрульні дійшли висновку, що водій екстреної медичної допомоги виїхав на регульоване перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора та не надав перевагу у русі BMW, що рухалось на зелений сигнал.