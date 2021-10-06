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Кременчук, Освіта

Кременчужани можуть безкоштовно пройти тест на рівень володіння українською мовою

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 579

 

А ви пройшли тест?

Усі українці відтепер можуть пройти безкоштовне тестування для визначення рівня володіння українською мовою із подальшим навчанням. Відповідний Національний онлайн-проєкт з тестування та вивчення української мови запустила Асоціація інноваційної та цифрової освіти спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України за підтримки Українського культурного фонду.

На платформі можна знайти унікальний адаптивний тест з української мови (згідно з українськими та міжнародними стандартами), а також понад 30 онлайн-ресурсів для безкоштовного вивчення української мови. Представлений тут і безкоштовний мультимедійний онлайн-курс «Сучасна українська мова», розміщений на сайті Освітнього хабу міста Києва, який у доступній формі пояснює норми нового правопису.

Тестування та навчання буде корисним як для звичайних громадян, так і для державних службовців, які мають скласти обов'язковий іспит з володіння українською мовою.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: українська мова тест рівень володіння
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