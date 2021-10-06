На Полтавщині жінка віддала за «порятунок дочки» 55 тисяч грн

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 0

18 вересня 69-річна місцева мешканка зателефонувала до поліції Пирятинщини (Лубенський район) та повідомила, що її ошукали – невідома жінка обманом заволоділа її 55 тисячами гривень. За інформацією Лубенського районного відділу поліції, копи відшукали шахрайку поблизу залізничного вокзалу в сусідньому місті Гребінці. Нею виявилася 46-річна мешканка Києва, яка раніше вже мала проблеми із законом за вчинення майнових злочинів.

У ході слідства встановили, що того дня 69-річній мешканці Пирятина зателефонували та повідомили, що її донька потрапила в біду і негайно потребує допомоги медиків. Щоб врятувати свою доньку, жінка мала передати гроші для «термінового лікування». Потім шахрайка приїхала до потерпілої, представилась подругою доньки та забрала 55 тисяч гривень. Коли потерпіла зрозуміла, що її ошукали, вона звернулася за допомогою до поліції.

За даним фактом слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, завершили досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 (Шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Наразі матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно шахрайки направлені до суду. У разі доведення вини судом жінка може отримати покарання у вигляді штрафу до 68 тисяч гривень або виправних робіт до 2-х років, або обмеження волі до 5 років, або позбавлення волі до 3 років.