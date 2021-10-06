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Кременчук, Здоров'я

З 1 жовтня кременчужани отримуютимуть інсулін по-іншому – за електронним рецептом

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 113

 

У найближчі дні препарат ще можна отримати за паперовим рецептом, аби мати певний запас

З 1 жовтня змінився маршрут пацієнтів із цукровим діабетом до безоплатного інсуліну. За даними мерії Кременчука, щоб отримати препарат безоплатно або з доплатою у будь-якій аптеці, яка має договір з НСЗУ за напрямком реімбурсації інсулінів, пацієнту потрібен електронний рецепт.

Важливо, щоб з початком дії нового механізму відшкодування вартості інсулінів пацієнти із діабетом не втратили доступ до життєво необхідних ліків.

Тому у найближчі два дні можна і потрібно отримати інсулін за старим маршрутом:

  1. прийти на прийом до свого лікуючого лікаря-ендокринолога та отримати в нього паперовий рецепт на препарат;
  2. у найближчі два дні завітати з паперовим рецептом до аптеки та отримати інсулін.

Ці кроки дозволять містянам мати певний запас інсулінів у перші тижні жовтня і не залишились без потрібних ліків через те, що не встигли опанувати новий маршрут.

Наступний рецепт на препарат буде вже виключно електронний. Перший електронний рецепт на інсулін виписує лікар-ендокринолог, а перед цим він обов’язково має створити індивідуальний план лікування для пацієнта і внести його в електронну систему охорони здоров’я. Без створеного плану лікування пацієнт не отримає електронний рецепт, і, відповідно, інсулін – безоплатно або з доплатою.

Інсулін для діабетиків: що зміниться у другому півріччі 2021 року
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Автор: Катерина Турубара
Теги: діабет інсулін рецепт
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