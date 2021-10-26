На Полтавщині авто врізалося в дерево та загорілося: 28-річний водій загинув

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 683

У ще одній аварії на Кременчуччині постраждав велосипедист

25 жовтня близько 23.20 на автодорозі Велика Багачка-Миргород (поблизу с. Гаркушенці Миргородського району) водій автомобіля Geely не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від удару автомобіль загорівся. 28-річний керманич загинув на місці події.

За вказаним фактом слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

У цей же день близько 6.00 в с. Карпиха Кременчуцького району 66-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlender збив велосипедиста. Внаслідок ДТП 78-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Працівники швидкої медичної допомоги надали йому кваліфіковану допомогу, але від госпіталізації велосипедист відмовився.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього рух особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.