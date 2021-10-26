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До якого числа необхідно сплатити збір з декларації

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 276

 

Про це інформує Державна податкова служба України

Який строк сплати збору з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації? На це питання відповіла пресслужба Державної податкової служби України.

Відповідно до п. 12 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями, сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – збір) здійснюється декларантом протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації (далі – декларація).

У разі вибору декларантом у межах одноразового (спеціального) добровільного декларування ставки збору, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата збору здійснюється декларантом:

  • першого платежу – протягом 30 календарних днів з дати подання декларації;
  • другого платежу – до 1 листопада 2023 року;
  • третього платежу – до 1 листопада 2024 року.
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Автор: Альона Душенко
Теги: податки декларації
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