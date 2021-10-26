У кременчужанина, який пиячив у забороненому для цього місці, знайшли наркотики

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Порушник сказав патрульним, що наркотики він придбав для власного споживання

25 жовтня у кременчужанина, який пиячив у забороненому для цього місці, знайшли наркотики. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.

Копи отримали повідомлення про адміністративне порушення на проспекті Лесі Українки. Прибувши на виклик, інспектори побачили 36-річного громадянина, який розпивав алкоголь у забороненому для цього місці. Спілкуючись з ним, поліцейські помітили, що чоловік почав помітно нервувати.

Оскільки така поведінка видалася охоронцям порядку підозрілою, вони провели поверхневу перевірку, під час якої знайшли у чоловіка поліетиленовий пакет з наркотичною речовиною рослинного походження. Порушник сказав патрульним, що цю речовину він придбав для власного споживання.

На місце прибула слідчо-оперативна група для встановлення усіх обставин події.