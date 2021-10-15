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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчужанин Володимир Самарцев завоював бронзу з класичного пауерліфтингу «West Classic Powerlifting Cup»

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 220

 

Володимир з абсолютною чемпіонкою України серед юніорок 2021 року Дар‘єю Іськів

До якого віку людина може не тільки витримувати фізичні навантаження, а й бути на піку силових можливостей, брати участь у змаганнях та встановлювати нові рекорди? На щастя, в класичному пауерліфтингу не має вікових бар‘єрів. При використанні правильної техніки виконання вправ, періодизації навантажень та правильного відновлення після тренувань, спортсмен може протягом десятиліть бути топ обоймі серед атлетів змагального рівня.

Саме це і доводить тренер СК «Титан» Володимир Самарцев, який у віці 42 років взяв участь у національних змаганнях «West Classic Powerlifting Cup” з класичного пауерліфтингу. Змагання відбувались у Львові з 8 до 10 жовтня.

 
Виступаючи у ваговій категорії до 83 кг та змагаючись зі спортсменами молодшими на 10-15 років, Володимир став бронзовим призером Кубку, зібравши однакову суму зі срібним призером, але поступився другого місця за власною вагою, виявившись на 150 грамів важче свого конкурента.

 

З майстром спорту України міжнародного класу, членом збірної України Катериною Пліс

Повернувшись зі Львова, вже 17 жовтня Володимир візьме участь у Кубку Полтавської області з класичного пауерліфтингу, щоб здобути ліцензію на участь у Кубку України. А 6-7 листопада планує взяти участь у відкритому Кубку Києва.
Насправді, вік це лише цифри. Бажання жити та якісно робити справу і робить наше життя щасливим. Ніколи не можна боятись змінювати себе та життя навколо себе!

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: пауерліфтинг
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