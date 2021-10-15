23 млн грн передбачили на придбання житла дітям-сиротам

Громади Полтавщини отримають 23 млн грн на придбання житла дітям-сиротам. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.
18 територіальних громад області найближчим часом мають отримати субвенцію з державного бюджету в сумі понад 23 млн грн. За ці кошти виплатять компенсації на придбання житла для 71 особи з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Таке рішення ухвалила відповідна регіональна комісія, повідомила у вівторок, 12 жовтня, заступниця голови ОДА Катерина Рижеченко.
Департамент соціального захисту населення Полтавської ОДА, як головний розпорядник коштів, підготує проєкт розпорядження голови ОДА щодо розподілу цієї субвенції.