23 млн грн передбачили на придбання житла дітям-сиротам

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Громади Полтавщини отримають 23 млн грн на придбання житла дітям-сиротам. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

18 територіальних громад області найближчим часом мають отримати субвенцію з державного бюджету в сумі понад 23 млн грн. За ці кошти виплатять компенсації на придбання житла для 71 особи з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Таке рішення ухвалила відповідна регіональна комісія, повідомила у вівторок, 12 жовтня, заступниця голови ОДА Катерина Рижеченко.

Департамент соціального захисту населення Полтавської ОДА, як головний розпорядник коштів, підготує проєкт розпорядження голови ОДА щодо розподілу цієї субвенції.