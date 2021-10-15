Ексгравець «Кременчука» став генеральним секретарем Федерації хокею Білорусі

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Федерація хокею Білорусі повідомляє, що Андрій Башко, з 2020 року обіймав посаду спортивного директора ФХБ, перейшов на посаду генерального секретаря, тим самим розширивши сферу своєї діяльності. Тепер крім розвитку інституту збірних, комплектування національної команди Білорусі, роботи по вдосконаленню підготовки юних хокеїстів, розробки регламентуючих документів змагань під егідою ФХБ в компетенцію Башко увійде міжнародне співробітництво, взаємодія з ІІХФ.

Відзначимо, що Андрій Башко в сезоні 2016/17 виступав у складі «Кременчука», з яким став срібним призером чемпіонату УХЛ. У 45 матчах захисник набрав 19 (4 + 15) очок при показнику корисності +27.