Нагірна частина Кременчука та Занасип залишиться завтра без світла
Сьогодні, 14:05
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Причина - проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 16 жовтня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Арсенальна, 22-26,
- вул. Європейська, 50-58,
- вул. Нагірна, 7-30,
- вул. Чередницька, 20-46,
- вул. Чкалова, 39-57,
- пров. Арсенальний,
- пров Чкалова.
- вул. Басейна,
- вул. Кронштадська, 1, 2, 4,
- вул. Миколи Кучми, 61-92,
- вул. Військова, 1/37,
- вул. Деповська, 63-94,
- вул. Силікатна,
- пров. Столярний,
- пров. Тихий,
- пров. Новоіванівський,
- пров. Грушевий
- вул. Республіканська, 1-74,
- вул. Виноградна,
- вул. Художня,
- вул. Тупікова,
- вул. Єгорова,
- вул. Володимира Івасюка,
- вул. Насосна,
- вул. Франка,
- вул. Революціонерів,
- пров. Насосний,
- пров. Крюківський,
- пров. Ушинського.
- вул. Марка Вовчка,
- вул. Некрасова, 55-80,
- вул. Размислова, 5-9.
- вул. ул. Чкалова,
- пров.Сінний,
- пр. Приозерний,
- туп. Проточний