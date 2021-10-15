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Кременчук

Нагірна частина Кременчука та Занасип залишиться завтра без світла

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 790

 

Причина - проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 16 жовтня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Арсенальна, 22-26,
  • вул. Європейська, 50-58,
  • вул. Нагірна, 7-30,
  • вул. Чередницька, 20-46,
  • вул. Чкалова, 39-57,
  • пров. Арсенальний,
  • пров Чкалова.
  • вул. Басейна,
  • вул. Кронштадська, 1, 2, 4,
  • вул. Миколи Кучми, 61-92,
  • вул. Військова, 1/37,
  • вул. Деповська, 63-94,
  • вул. Силікатна,
  • пров. Столярний,
  • пров. Тихий,
  • пров. Новоіванівський,
  • пров. Грушевий
  • вул. Республіканська, 1-74,
  • вул. Виноградна,
  • вул. Художня,
  • вул. Тупікова,
  • вул. Єгорова,
  • вул. Володимира Івасюка,
  • вул. Насосна,
  • вул. Франка,
  • вул. Революціонерів,
  • пров. Насосний,
  • пров. Крюківський,
  • пров. Ушинського.
  • вул. Марка Вовчка,
  • вул. Некрасова, 55-80,
  • вул. Размислова, 5-9.
  • вул. ул. Чкалова,
  • пров.Сінний,
  • пр. Приозерний,
  • туп. Проточний
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Автор: Альона Душенко
Теги: електроенергія Полтаваобленерго
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