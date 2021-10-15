Правоохоронців Полтавщини нагородили за сумлінну службу

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Напередодні Дня захисників та захисниць України працівників Кременчуцького районного управління поліції, Лубенського районного відділу поліції, відділення поліції №1 (м. Пирятин), сектору поліцейської діяльності №1 (місто Решетилівка), сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Козельщина) відзначено заохочувальними відзнаками – медалями за 10, 15 та 20 років сумлінної служби.

На Полтавщині відомчими заохочувальними відзнаками Національної поліції України - медалями "10 років сумлінної служби" - заохочено 259 поліцейських, медалями "15 років сумлінної служби" - 266 поліцейських, медалями "20 років сумлінної служби" - 158 поліцейських, медалями "Ветеран служби" - 13 поліцейських.

Також напередодні свята, ранок у батальйоні патрульної поліції Кременчука розпочався з урочистого шикування. Привітання з прийдешнім Днем захисника та захисниць України розпочалось із врученням патрульним нагород за гідне несення служби та захист прав і свобод громадян.

А поліцейські, які брали участь у військовому параді до 30-ї річниці Незалежності України, отримали пам’ятні відзнаки Президента.