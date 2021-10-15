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Надзвичайні новини

Стали відомі подробиці жорсткого ДТП на Володимира Великого

Сьогодні, 15:54 Переглядів: 404

Водії не потребували медичної допомоги

Сьогодні, 15 жовтня, на вулиці Володимира Великого трапилося жорстке ДТП за участі двох автівок.

Як повідомили Телеграфу в прес-службі патрульної поліції, один з водіїво повідомив, що під час того як здійснював поворот ліворуч з вул. Володимира Великого на провулок Грозненський то в ліву сторону його авто таврія зіштовхнувся автомобіль HONDA.

Внаслідок зіткнення обидва авто отримали механічні пошкодження.

Водії від допомоги швидкої відмовилися. Також відмовилися від допомоги поліції, оскільки владнали питання самостійно без втручання патрульної поліції.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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