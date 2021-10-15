Перші призовники вибули до місць проходження строкової служби

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 310

З 1 жовтня в Україні розпочалась осіння призовна кампанія. Згідно Указу Президента триватиме вона до кінця грудня. Протягом трьох місяців з Полтавської області буде відправлено 520 осіб. З них 267 осіб буде направлено до лав Збройних Сил України, 20 юнаків – до Держспецтрансслужби, 65 - до Держприкордонслужби та 168 призовників - до Національної гвардії України. Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

На строкову військову службу у жовтні-грудні 2021 року призиваються громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Призовники прибувають до збірного пункту у супроводі представників районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Після перевірки документів та температурного скринінгу юнаків розміщують на обласному збірному пункті. У в’язку з пандемією на збірному пункті всі дотримуються маскового режиму, користуються антисептичними засобами, а майбутні захисники України прибувають лише за наявності негативного тесту на коронавірусну хворобу.

Посадові особи Полтавського обласного збірного пункту перевіряють документи, проводять медичний огляд кожного призовника, формують команди і передають призовників представникам військових частин, у яких невдовзі розпочнуть військову службу юнаки. Після проведення бесіди та вивчення документів призовники направляються до навчальних центрів для отримання базових навичок військової справи, або безпосередньо до військової частини. Перед відправкою на обласному збірному пункті кожному призовнику виплачується грошова допомога у розмірі 4540 гривень.

Варто нагадати, що навіть якщо юнаки призовного віку не отримували повісток, вони зобов’язані прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку до 10 жовтня цього року.