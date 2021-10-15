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У лікарні Кременчука помер чоловік, який травмувався на кар’єрі

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 742

 

Чоловік був у важкому стані

У лікарні Кременчука помер потерпілий, який отримав травму на одному із кар’єрів міста 5 жовтня. 

У Кременчуці на Малокохнівському кар'єрі травмувався чоловік
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Автор: Альона Душенко
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