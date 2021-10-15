Кременчужан запрошують на військову службу за контрактом

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 350

Кременчуцький РТЦК та СП запрошує бажаючих вступити на військову службу за контрактом до Збройних Сил України. Військова служба за контрактом сьогодні - це гідна професія, стабільне грошове забезпечення та повний соціальний пакет.

Бажаючі підписати контракт, самостійно вибирають військову частину, де саме бажають проходити службу в подальшому. Фахівці з відділення рекрутингу Кременчуцького РТЦК та СП допоможуть підібрати військову частину та посаду, нададуть вичерпну інформацію про особливості проходження служби в тій чи іншій військовій частині Збройних Сил України.

Варто нагадати, що підписуючи контракт зі Збройними Силами України, за вами зберігається ваше попереднє місце роботи та середній заробіток на весь період проходження військової служби.

стабільне грошове забезпечення від 10400 грн.

щорічна матеріальна допомога на оздоровлення;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;

одноразова грошова виплата від 16 800 грн. під час підписання першого контракту;

доплата за проходження військової служби в зоні ООС за першу лінію 17000 грн. за другу лінію 6500 грн.

повний соціальний пакет та гарантії соціального захисту.

Консультації з питань, які виникають у громадян щодо проходження військової служби за контрактом можна отримати звернувшись за адресою: Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 та за телефоном (05366) 3-10-45 або за моб. тел. 0990743186.