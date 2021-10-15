У Світловодську обстріляли маршрутку

Вчора, 10:01 Переглядів: 3 523

Вчора, 14 жовтня, у Світловодську стався Черговий напад на маршрутний автобус. Про це повідомляє Громадська організація Стаття 5.

- Минулого тижня, ми повідомляли, що на маршрутний рейс "Світловодськ-Кременчук" було скоєно напад.На перший погляд здалось, що в автобус кинули каміння,але ж ні! Коли на місце події прибули правоохоронці з'ясувалось, що це були постріли з пістолета. Минуло п'ять днів і сьогодні близько сьомої години вечора, знову було обстріляно маршрутне таксі На цей раз також використовували пістолет! На щастя ніхто не постраждав.Що це відбувається? Хто дозволяє собі таку зухвалу поведінку?,- йдеться в повідомленні.

Громадські активісти чекають офіційного опублікування результатів розслідування від поліції. А перевізник АТП 13507 попереджає про тимчасові незручності,в зв'язку з відправленням двох автобусів на ремонт.