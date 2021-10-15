Поліція затримала чоловіка, який вимагав повернення уявного боргу

У разі доведення вини чоловіка у суді, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі
Підозрюваного у вимаганні грошей у 18-річного полтавця затримали в обласному центрі 11 жовтня. Суд узяв фігуранта під цілодобовий домашній арешт.
Як встановили правоохоронці, підозрюваний погрожував потерпілому застосуванням насильства, якщо той не «погасить» фіктивний фінансовий борг.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили чоловікові про підозру у скоєнні вимагання (стаття 189) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Тривають необхідні слідчі дії.
У разі доведення вини чоловіка у суді, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.