Поліція затримала чоловіка, який вимагав повернення уявного боргу

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 508

У разі доведення вини чоловіка у суді, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі

Підозрюваного у вимаганні грошей у 18-річного полтавця затримали в обласному центрі 11 жовтня. Суд узяв фігуранта під цілодобовий домашній арешт.

Як встановили правоохоронці, підозрюваний погрожував потерпілому застосуванням насильства, якщо той не «погасить» фіктивний фінансовий борг.

- Потерпілий повідомив до поліції про вимагання у нього грошей у серпні цього року. Ми негайно внесли відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали необхідні оперативно-слідчі заходи. Як результат, 11 жовтня працівники кримінальної поліції спільно зі слідчими затримали 26-річного фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, - повідомив т.в.о. начальника Полтавського райуправління поліції Іван Ващенко.

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили чоловікові про підозру у скоєнні вимагання (стаття 189) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Тривають необхідні слідчі дії.

У разі доведення вини чоловіка у суді, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.