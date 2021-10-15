Як знизити ризики захворювання на артрит

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12 жовтня – Всесвітній день боротьби з артритом. Він проводиться з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я і має на меті привернути увагу громадськості до проблем ревматологічних захворювань, підвищити інформованість про артрит у всіх його формах.

Артрит – це захворювання суглобів запального походження, що може вражати один або більше суглобів. За даними ВООЗ, кожен десятий житель планети страждає на артрит. За останнє десятиліття тенденція до зростання числа захворювань кістково-м'язової системи та сполучної тканини, в тому числі і артриту, не знижується, а ревматологічні захворювання займають високі позиції в рейтингу причин інвалідності. Про це розровіла Олена Гордієнко, завідуюча ревматологічним центром КП «ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського ПОР».

Факторами ризику розвитку артриту можуть бути інфекційні чинники, травматичні ушкодження, генетична схильність, ожиріння, порушення обміну речовин тощо. Дати поштовх для розвитку хвороби може сидячий спосіб життя, неправильне харчування, спадковий чинник і ожиріння. Нерідко артрит розвивається в результаті трудової діяльності пацієнта через систематичне навантаження на суглоби.

Ознаками розвитку запального процесу може бути біль в суглобі при рухові, при дотику до нього; порушення рухливості суглоба; набряк та деформація суглоба; почервоніння в ділянці суглоба. Ссуглоб може бути «гарячий» на дотик. Для артриту характерні запальні процеси не тільки в суглобах, але й у всьому організмі.

Для вчасного виявлення, профілактики та лікування необхідно поєднувати медикаментозне, фізіотерапевтичне лікування, лікувальну фізкультуру, збалансоване харчування. Лікування артриту проходить із використанням ряду лікарських препаратів протизапального характеру і в різних формах. Та замість того, щоб лікувати артрит, краще попередити його розвиток. Для цього потрібно дотриматися низки профілактичних заходів.

У першу чергу, пацієнти повинні слідкувати за харчуванням. Нездорова їжа може сприяти запаленню. Потрібно вживати продукти з високим вмістом білка, до яких відносяться сир голландський і плавлений, м’ясо, риба, бобові, волоські горіхи. Зменшити кількість жиру в раціоні за рахунок тваринного, оскільки надлишок жирів у їжі підвищує потребу у вітамінах, погіршує засвоєння білків, кальцію та магнію. На частку рослинних жирів має припадати не менше 1/3 від загальної кількості жиру. Також корисним буде вживання продуктів багатих вітаміном С і каротином. Це морква, обліпиха, буряк, капуста, болгарський перець, чорна смородина, лимони, темно-червоні й сині ягоди. Жирні кислоти омега-3 можуть допомогти зменшити запалення та знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Дуже важливе дозоване систематичне фізичне навантаження. Слід уникати різких рухів та всього, що призводитиме до травмування й перенавантаження суглобів. Найкраще почати із відвідування басейну чи просто почати більше ходити пішки.

Загальними принципами лікування є спокій, медикаментозні засоби, залежно від походження артриту – нестероїдні протизапальні засоби, антибіотики, фізіотерапевтичне й санаторно-курортне лікування. При наявності тяжких ускладнень, вдаються до хірургічних операцій. Іноді через тяжкі зміни суглоба внаслідок артриту потрібно провести заміну такого скомпрометованого суглоба штучним.

Періодичні медичні огляди у спеціалістів допоможуть не тільки лікувати уже сформоване захворювання, але й вчасно попередити його розвиток.

Знизити ризик розвитку цих хвороб можна, слідуючи кільком простим порадам:

частіше бувати на свіжому повітрі,

відмовитися від шкідливих звичок,

вести здоровий спосіб життя,

не нехтувати фізичними вправами і правильним харчуванням.

І все це – незалежно від віку і роду занять людини. Адже давно не секрет, що від загального фізичного стану і душевної рівноваги залежить здатність організму чинити опір хворобам.