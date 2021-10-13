Тепло для кременчуцького бізнесу подорожчає втричі: проєкт нових тарифів від КремТЕЦ

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» удруге за рік ініціювала зміну тарифів на виробництво теплової енергії
Теплова енергія для населення, яку відпускає ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», не подорожчає — тарифи на опалення та гарячу воду залишаться такими ж, як і зараз. Проте тарифи для релігійних організацій, інших споживачів (а це підприємці та бізнес) зростуть орієнтовно утричі (порівняно з діючими зараз). Для бюджетних організацій — удвічі. Проєкт нових тарифів на виробництво представили під час відкритих слухань 11 жовтня на ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Ми говоримо зараз про порівняння діючих тарифів (а вони ще не змінювалися, їх зафіксував виконком Кременчуцької міськради до затвердження нових) із запропонованими.
Щоб зрозуміти конкретні цифри та зробити коректне порівняння, зауважимо:
Нас запитують у коментарях, яким буде тариф для групи «інші споживачі» (а це бізнес та підприємці). Проєкту рішення виконкому Кременчуцької міськради ще немає. Проте від економістів КремТЕЦ ми дізналися, що кінцевий тариф для інших споживачів (виробництво плюс транспортування) перетне 3 тис грн за 1 Гкал.
Головною причиною зростання тарифів на КремТЕЦ називають чергову зміну ціни на газ: якщо для потреб населення вона фіксована, то для бюджетних організацій, релігійних споживачів змінюється і невпинно росте, це ми бачимо на діаграмі.
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