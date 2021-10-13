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Кременчук, Споживач

Тепло для кременчуцького бізнесу подорожчає втричі: проєкт нових тарифів від КремТЕЦ

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 319 Коментарів: 1

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» удруге за рік ініціювала зміну тарифів на виробництво теплової енергії

Теплова енергія для населення, яку відпускає ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», не подорожчає — тарифи на опалення та гарячу воду залишаться такими ж, як і зараз. Проте тарифи для релігійних організацій, інших споживачів (а це підприємці та бізнес) зростуть орієнтовно утричі (порівняно з діючими зараз). Для бюджетних організацій — удвічі. Проєкт нових тарифів на виробництво представили під час відкритих слухань 11 жовтня на ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Ми говоримо зараз про порівняння діючих тарифів (а вони ще не змінювалися, їх зафіксував виконком Кременчуцької міськради до затвердження нових) із запропонованими.

Щоб зрозуміти конкретні цифри та зробити коректне порівняння, зауважимо:

  • тариф на виробництво затверджує для ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг);
  • тариф на виробництво — частина (але основна) кінцевого тарифу на постачання теплової енергії, за яким вона відпускається споживачам різних груп (додається ще транспортування);
  • кінцеві тарифи на постачання теплової енергії затверджує виконком Кременчуцької міської ради (але спочатку тариф на виробництво для КремТЕЦ затверджує НКРЕКП);
  • «люфт» у тому, що НКРЕКП своїм рішенням від 18 серпня цього року вже підвищила тарифи на виробництво для КремТЕЦ (для населення цей тариф фактично не змінився) — натомість виконком ще не затвердив кінцеві тарифи для споживачів;
  • а тепер головне: КремТЕЦ у таблиці порівнює тарифи на виробництво від 18 серпня (затверджені НКРЕКП) — і в цьому випадку підвищення на 61% але діють зараз минулорічні тарифи — і якщо порівняти з ними, то підвищення для бюджетних організацій складає удвічі, а для релігійних та інших споживачів — утричі.

 

Нас запитують у коментарях, яким буде тариф для групи «інші споживачі» (а це бізнес та підприємці). Проєкту рішення виконкому Кременчуцької міськради ще немає. Проте від економістів КремТЕЦ ми дізналися, що кінцевий тариф для інших споживачів (виробництво плюс транспортування) перетне 3 тис грн за 1 Гкал.

Головною причиною зростання тарифів на КремТЕЦ називають чергову зміну ціни на газ: якщо для потреб населення вона фіксована, то для бюджетних організацій, релігійних споживачів змінюється і невпинно росте, це ми бачимо на діаграмі.

 

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: тарифи КремТЕЦ теплова енергія
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Коментарі: 1

3 725
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:23

Ситуация с запасом угля на складах государственной компании "Центрэнерго" критическая и отстает от нормы в 10 раз."Также есть вопросы к тому, откуда "Центрэнерго" приняло деньги, чтобы законтрактовать такой большой объем угля из упомянутых стран, ведь еще накануне компания имела большие финансовые проблемы. Для их решения "Укрэнерго" даже согласилось первоочередно погасить долги на балансирующем рынке перед "Центрэнерго", а "Нафтогаз" закупил у госкомпании большой объем электроэнергии. Так или иначе, но уже сейчас очевидно, что с заявлениями о 100% готовности к осенне-зимнему периоду в "Центрэнерго" немного поспешили",

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