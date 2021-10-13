На трасі херсонець на Volkswagen Passat насмерть збив 34-річного пішохода

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12 жовтня, близько 18.00 на 148 км автодороги «Дніпро - Кобеляки – Решетилівка» сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, 52-річний мешканець Херсонської області за кремом Volkswagen Passat збив 34-річного пішохода, мешканця Решетилівської територіальної громади. Пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місті аварії.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.