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Кременчук, Спорт, Афіша

22 жовтня у Кременчуці відбудеться Відкритий чемпіонат Полтавщини з грепплінгу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 283

 

Змагання відбудуться у ДЮСШ

22-24 жовтня у Кременчуці відбудеться Відкритий чемпіонат Полтавської області з грепплінгу.

Змагання відбудуться у ДЮСШ ім олімпійського чемпіона Володимира Кисельова (вул. Залудяка, 5). 

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Автор: Альона Душенко
Теги: грепплінг
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