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Надзвичайні новини

На Полтавській трасі автівка злетіла в кювет і загорілася

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 1 100

 

Про потрепілих поки нічого невідомо

13 жовтня на трасі Кременчук-Полтава сталася ДТП. Як повідомили очевидці у спільноті h.kremenchug, на повороті на Козельщину легковик злетів у кювет і загорівся.

Про потерпілих поки нічого невідомо.

 

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП
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