На Полтавській трасі автівка злетіла в кювет і загорілася

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Про потрепілих поки нічого невідомо

13 жовтня на трасі Кременчук-Полтава сталася ДТП. Як повідомили очевидці у спільноті h.kremenchug, на повороті на Козельщину легковик злетів у кювет і загорівся.

Про потерпілих поки нічого невідомо.