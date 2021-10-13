Чотири гравця ХК «Кременчук» у розширеному складі національної збірної України
Сьогодні, 12:31
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Хто з кременчуцьких хокеїстів потрапив у список
Головний тренер збірної України з хокею Вадим Шахрайчук визначився з претендентами на участь у зборах національної команди, що відбудуться у листопаді 2021 року. Збір проведуть під час міжнародної паузи. У рамках етапу підготовки до Чемпіонату світу заплановано участь у міжнародному турнірі, який відбудеться у Будапешті. Востаннє національна збірна України збиралася 4 травня 2021 року, повідомляє сайт ФХУ.
До розширеного складу увійшли:
- Воротарі: Кубрицький Дмитро, Оганджанян Артур (усі «ХК «Сокіл»), Петров Олег (ХК «Рулав Одд»).
- Захисники: Андрейків Віталій, Григор’єв Андрій, Пангелов-Юлдашев Пилип (усі - ХК «Донбас»), Матусевич Денис (ХК «Маріуполь»), Таран Павло (ХК «Краматорськ»), Толстушко Всеволод (ХК «Кременчук»), Герцик Владислав (ХК «Топольчани» (Словаччина), Сисак Іван (ХК «Сокіл»), Ратушний Євген (ХК «Дніпро»).
- Нападники: Андрющенко Віктор, Міхнов Андрій, Німенко Дмитро (усі ХК «Сокіл»), Бабинець Сергій, Благий Роман, Костіков Олександр, Мазур Вадим (усі ХК «Маріуполь»), Буценко Нікіта, Захаров Віктор, Коренчук Ілля, Кривошапкін Гліб, Лялька Віталий, Морозов Фелікс, Пересунько Олександр, Разумов Максим (усі ХК «Донбас»), Ворона Олексій, Гриценко Тимур, Савченко Іван (усі ХК «Кременчук»).
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