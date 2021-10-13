Чотири гравця ХК «Кременчук» у розширеному складі національної збірної України

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 180

Головний тренер збірної України з хокею Вадим Шахрайчук визначився з претендентами на участь у зборах національної команди, що відбудуться у листопаді 2021 року. Збір проведуть під час міжнародної паузи. У рамках етапу підготовки до Чемпіонату світу заплановано участь у міжнародному турнірі, який відбудеться у Будапешті. Востаннє національна збірна України збиралася 4 травня 2021 року, повідомляє сайт ФХУ.

До розширеного складу увійшли: