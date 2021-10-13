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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У центрах вакцинації Кременчука продовжують вакцинувати трьома вакцинами

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 517

 

У Центрах вакцинації продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca

12 жовтня в Центрах вакцинації населення від COVID-19 бригади ЦПМСД №1,2,3 Кременчука проводили щеплення першою та другою дозами громадян, які записалися на щеплення. Всього вакциновано 653 особи. Також в пунктах щеплення вакциновано 391 особу. Всього за день в місті вакциновано 1044 особи, по першій дозі отримали 603 громадянина, по другій - 441.

58 586 жителів Кременчука щеплені від початку вакцинальної кампанії однією дозою. 49013 осіб отримали по дві дози.

13 жовтня в Центрах вакцинації продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca.

Запрошуємо вакцинуватися від COVID -19 в приміщенні Міського палацу культури за адресою бульвар Пушкіна, 2 з 9.00 до 17.00 та в приміщенні колишньої поліклініки N 4 за адресою проспект Лесі Українки, 80 з 09.00 до 18.00.

 
 

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Автор: Альона Душенко
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