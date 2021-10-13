Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Надзвичайні новини

Вогнеборці врятували від вогню житловий будинок

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 344

 

Ніхто не постраждав

12 жовтня о 14.30 у житловому будинку на вул. Шевченка у с. Ламане Глобинської міської громади сталася пожежа, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Рятувальники, які прибули на виклик, одразу приступили до гасіння. Пожежу локалізували о 15.45, а о 16.15 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Вогнеборці врятували від знищення вогнем даний житловий будинок. Вогнонь знищив 5 кв.м. перекриття, закоптив 20 кв.м стін та стелі будинку.

До гасіння залучалися 3 чоловіки особового складу 6-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки. Внаслідок сильного задимлення рятувальники працювали в аппаратах захисту органів дихання.

Причина пожежі встановлюється.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх