Вогнеборці врятували від вогню житловий будинок

12 жовтня о 14.30 у житловому будинку на вул. Шевченка у с. Ламане Глобинської міської громади сталася пожежа, повідомили у пресслужбі ДСНС.
Рятувальники, які прибули на виклик, одразу приступили до гасіння. Пожежу локалізували о 15.45, а о 16.15 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.
Вогнеборці врятували від знищення вогнем даний житловий будинок. Вогнонь знищив 5 кв.м. перекриття, закоптив 20 кв.м стін та стелі будинку.
До гасіння залучалися 3 чоловіки особового складу 6-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки. Внаслідок сильного задимлення рятувальники працювали в аппаратах захисту органів дихання.
Причина пожежі встановлюється.
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