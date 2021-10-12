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Кременчук

Кременчук попрощався зі 100-річною ветеранкою Анною Біленькою

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 838

Поховали жінку на Ревівському цвинтарі 

Сьогодні, 12 жовтня, Кременчук попрощався з ветераном Другої світової війни Анною Біленькою. 100-річну жінку поховали н Ревівському цвинтарі. 

Їх лишилося 14…
На війну Анна Георгіївна пішла у 21-річному віці. Вона дуже любила квіти та переймалася тим, як виглядатиме на фото:
– Про початок війни ми дізналися під час екзаменів на третьому курсі медичного інституту. Це було 22 червня 1941 року. На фронт я потрапила 16 червня 1942 року в якості лікаря окремого штурмового інженерно-саперного батальйону. Я працювала у полковому медичному пункті. Це був перший лікарняний пункт від передової. До нас надходили поранені. Хто повз, хто сам йшов, а кого несли. Ми надавали першу медичну допомогу та відправляли на подальше лікування. Про закінчення війни ми дізналися, коли були у Берліні на Александерплац. Ми були дуже раді: стріляли у повітря, хто з чого… а я – з пістолета! - розповідала жінка Телеграфу.
У 1946 році Анна Георгіївна повернулася до Кременчука. Спочатку працювала головним лікарем на станції швидкої допомоги, потім – головним лікарем у будинку немовляти, далі – головним лікарем у дитячій лікарні. Жінка навіть тричі була депутатом міськради.
Щирі співчуття рідним та близьким...
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Автор: Альона Душенко
Теги: ветерани Друга світова війна некролог
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