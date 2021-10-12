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Кременчук, Освіта

Президент Зеленський привітав Кременчуцький національний університет зі 100-річчям

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 594 Коментарів: 2

 У навчальному закладі проходять святкові заходи

Сьогодні, 12 жовтня, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського відзначає 100-річчя. Президент України Володимир Зеленський привітав колектив університету зі 100-річним ювілеєм. Він висловив подяку професорсько-викладацькому складу КрНУ за щоденну самовіддачу, терпіння, мудрість та високий професіоналізм.

Щодо ювілею, Президент зазначив:

– Столітня діяльність вашого навчального закладу – це не лише історія окремого університету, це історія розвитку освіти на Полтавщині, історія злетів, досягнень, міжнародного визнання, боротьби за утримання лідерських позицій у вищій освіті України. 

Вітають Кременчуцький національний університет як з інших міст України, так і з-за кордону. Науковці з університетів Китаю, країн Європи та Азії надіслали більше 18 вітальних відеозвернень та листів на адресу Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. З усіма зазначеними вишами КрНУ плідно співпрацює вже чимало років.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: КрНУ Володимир Зеленський ювілей
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Коментарі: 2

3 707
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:22

бедоносец и сюда добрался....бедный универ....шото будет,точно говорю!


6 0
31
alek7y:
Сьогодні, 17:02

Было бы кого там поздравлять, этих взяточников и барыг??


8 1

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