Президент Зеленський привітав Кременчуцький національний університет зі 100-річчям

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 594 Коментарів: 2

Сьогодні, 12 жовтня, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського відзначає 100-річчя. Президент України Володимир Зеленський привітав колектив університету зі 100-річним ювілеєм. Він висловив подяку професорсько-викладацькому складу КрНУ за щоденну самовіддачу, терпіння, мудрість та високий професіоналізм.

Щодо ювілею, Президент зазначив:

– Столітня діяльність вашого навчального закладу – це не лише історія окремого університету, це історія розвитку освіти на Полтавщині, історія злетів, досягнень, міжнародного визнання, боротьби за утримання лідерських позицій у вищій освіті України.

Вітають Кременчуцький національний університет як з інших міст України, так і з-за кордону. Науковці з університетів Китаю, країн Європи та Азії надіслали більше 18 вітальних відеозвернень та листів на адресу Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. З усіма зазначеними вишами КрНУ плідно співпрацює вже чимало років.