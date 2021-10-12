Президент Зеленський привітав Кременчуцький національний університет зі 100-річчям

Сьогодні, 12 жовтня, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського відзначає 100-річчя. Президент України Володимир Зеленський привітав колектив університету зі 100-річним ювілеєм. Він висловив подяку професорсько-викладацькому складу КрНУ за щоденну самовіддачу, терпіння, мудрість та високий професіоналізм.
Щодо ювілею, Президент зазначив:
Вітають Кременчуцький національний університет як з інших міст України, так і з-за кордону. Науковці з університетів Китаю, країн Європи та Азії надіслали більше 18 вітальних відеозвернень та листів на адресу Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. З усіма зазначеними вишами КрНУ плідно співпрацює вже чимало років.
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