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Топ новина, Кременчук

Як йде запуск опалення у Кременчуці та коли чекати тепла у будинках

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 246

  

У лікарнях та дитсадках вже теплішає. Житлові будинки ще холодні: виконком ухвалить окреме рішення не раніше наступного тижня

Відсьогодні у Кременчуці стартував опалювальний сезон: розпочали подавати тепло у лікарні, дитсадки та інші об’єкти соціальної сфери, які опалюються від котелень КП «Теплоенерго», ТЕЦ вагонзаводу та локальними котельнями. Як розповів «Телеграфу» Віталій Одношевний, директор КП «Теплоенерго», запуск опалення йде в робочому режимі.

У закладах Крюкова, Занасипу батареї потеплішають вже сьогодні. ТЕЦ вагонзаводу потрібно більше часу на прогрів системи — але завтра вона вже вийде на нормальний температурний режим.

Без тепла на правобережжі залишиться тільки дитсадок №13, який опалюється від котельні кварталу №620. Котельня ще в ремонті - там міняли котли та обладнання. Віцемер з комуналки Іван Москалик уточнив, що пробний пуск відбувся 12 жовтня, але ще потрібно ввести котельню в експлуатацію. 

Із 13 жовтня тепло у заклади соцсфери (на лівобережжі) розпочне подавати ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Іван Москалик повідомив, що зв'язувався з керівництвом КремТЕЦ, і вже відомо, що до запуску тепла там готуються — відсьогодні почали розігрівати магістральну систему.

Ухвалене вчора рішення виконкому передбачає й запуск опалення у школах. Проте там не поспішають відкривати теплові засувки, бо хочуть зекономити. Як повідомив директор департаменту освіти Геннадій Москалик, тепло у школи подаватимуть уже після тижневих канікул, які розпочинаються 18 жовтня і триватимуть до 25 жовтня.

Дата початку опалювального сезону для багатоквартирних будинків з централізованим опаленням поки що не визначена. Нагадаємо, відповідно до нормативів, опалення вмикають, якщо середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб тримається не вище 8 градусів. 

Віцемер з комунальних питань повідомив «ТелеграфЪ», що станом на сьогодні середньодобова температура була 10,45 градусів тепла. Тож підстав для запуску тепла у житлові будинки не було. Рішення про початок опалювального сезону для цієї категорії споживачів виконком ухвалить окремо - не раніше наступного тижня, каже Іван Москалик. 

- За прогнозом - дощі, і якщо температура повітря знизиться - будемо ухвалювати рішення, - коментує він. 
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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Укрінформ
Теги: опалення тепло опалювальний сезон Теплоенерго КремТЕЦ
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